Hambach-Aktivistin «Eule» wehrt sich gegen Gefängnisstrafe

Wie bereits in erster Instanz weigerte sich die Frau auch vor dem Landgericht, Angaben zu ihrer Person zu machen. Laut dem Vorsitzenden Richter sind dem Gericht die Personalien der Frau aber mittlerweile bekannt. In der Szene der Anti-Braunkohleaktivisten wurde die Frau «Eule» genannt, die Polizei führte sie unter der Bezeichnung « UP 8 aus Aachen», wobei «UP» für unbekannte Person steht. Die Angeklagte war am 26. September 2018 die letzte Aktivistin, die bei der Räumung des Hambacher Forstes von Polizeikräften aus den Bäumen geholt wurde.

Polizeibeamte sagten in der Verhandlung aus, dass die Frau sich während der Bergung aus einer Hängematte, die zwischen Bäumen aufgespannt war, beim Abtransport erheblich gesträubt und um sich getreten habe. Eine 24 Jahre alte Beamtin sei von der Angeklagten mit einem Tritt beinahe ins Gesicht getroffen worden. «Wenn sie getroffen hätte, wäre auf jeden Fall etwas kaputt gegangen», sagte die Beamtin. Am kommenden Dienstag sollte die Verhandlung voraussichtlich fortgeführt werden.