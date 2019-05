Nach Statuen-Klau: Zäune aufgestellt, Wachdienst verstärkt

Am frühen Sonntagmorgen sollen laut Polizei zwei Männer eine Statue aus der Installation auf dem Bonner Münsterplatz geklaut haben. Einen der mutmaßlichen Täter konnten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Eine Streife fand die grüne Figur vor einem Haus in der Innenstadt wieder. Von der zweiten Skulptur, die in der selben Nacht gestohlen worden sein soll, fehlt nach Polizeiangaben weiter jede Spur. Insgesamt gehören 700 grüne und goldene Beethoven-Statuen zur Ausstellung.