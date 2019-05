Watzke sagt Bayern den Kampf an: «Ambitionierter auftreten»

Dortmund (dpa) - Für Borussia Dortmund ist die Zeit der bescheidenen Zielsetzung vorerst vorbei. Anders als in den vergangenen Jahren sagt der Fußball-Bundesligist dem Rekordmeister FC Bayern bereits vor der kommenden Spielzeit den Kampf an. «Es ist an der Zeit, etwas ambitionierter aufzutreten. Wir werden mit der klaren Maßgabe in die neue Saison gehen, dass wir wieder versuchen werden, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen», sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Dienstag in Dortmund.

Von dpa