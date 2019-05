Mann jagt Einbrecher und wird mit Fluchtauto fast umgefahren

Ratingen (dpa/lnw) - Spektakuläre Verfolgungsjagd nach einem Einbruch: Ein 24-jähriger Ratinger hat am Montag drei Einbrecher verfolgt, die aus dem Haus seiner Eltern herauskamen. Auf der Flucht hätten die Einbrecher - zwei Frauen und ein Mann - versucht, ihn mit dem Fluchtfahrzeug zu überfahren, berichtete die Polizei am Dienstag. Er konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten und wurde nur leicht verletzt. Die Einbrecher kamen mit der Beute - Schmuck und Bargeld in nicht genannter Höhe - davon. Den Wagen fand die Polizei später nicht weit entfernt auf einem Parkdeck.

Von dpa