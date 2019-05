Kantinen-Hitliste: Currywurst bleibt Nummer eins

Düsseldorf (dpa) - Die Deutschen lieben es deftig: Bei der Essensauswahl in Kantinen hat die Currywurst mit Pommes frites nach einer Menü-Hitliste des Kantinenkostanbieters Apetito auch 2018 den Spitzenplatz belegt - ungeschlagen seit 27 Jahren. Erfolgreichster Aufsteiger in der Gunst der Kantinenbesucher war aber der Alaska-Seelachs mit Petersilienkartoffeln, der das Schnitzel mit Röstkartoffeln vom zweiten Platz in der Publikumsgunst verdrängte, wie Apetito-Chef Guido Hildebrandt am Dienstag in Düsseldorf berichtete.

Von dpa