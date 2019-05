Kükentöten: Bundesverwaltungsgericht verschiebt Entscheidung

In dem Rechtsstreit geht es um das Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht. Rund 45 Millionen Tiere werden in Deutschland jedes Jahr getötet. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte die heftig kritisierte Praxis 2013 per Erlass verbieten wollen. Zwei Brütereien aus den Landkreisen Gütersloh und Paderborn klagen dagegen. In den Vorinstanzen bestätigten die Gerichte, dass es für das Kükentöten einen «vernünftigen Grund» gebe. Ob das zutreffend ist, muss das Bundesverwaltungsgericht in dritter Instanz entscheiden.