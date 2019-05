Blum bestritt 17 Erstligaspiele (zwei Tore) für die Eintracht und insgesamt 60 Zweitliga-Partien für Nürnberg und Sandhausen, in denen er elfmal traf. «Er bringt Technik und Schnelligkeit mit und hat sich schon sowohl in der heimischen Liga als auch in Spanien bewiesen. Er kennt die 2. Bundesliga und ihre Anforderungen und wird uns auch aufgrund seiner Erfahrung weiterhelfen», sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.