Borussia Mönchengladbach in China herzlich empfangen

Guangzhou (dpa/lnw) - Mit einem ersten öffentlichen Training in Guangzhou hat sich Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf seiner einwöchigen China-Tour am Dienstag den einheimischen Fans präsentiert. Am Abend zuvor war die etwa 80-köpfige Delegation von mehr als 100 chinesischen Fans in Gladbach-Trikots mit Schals und Fahnen empfangen worden. Am Mittwoch tritt der Bundesliga-Fünfte zu einem Testspiel gegen den chinesischen Erstligisten Guangzhou R&F (14.00 Uhr/MESZ) an. Die Partie wird landesweit live im chinesischen Fernsehen ausgetragen.

Von dpa