Kind überfahren: Prozess gegen Müllwagenfahrer eingestellt

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Unfalltod eines Kindes hat das Kölner Amtsgericht den Prozess gegen den beschuldigten Müllwagenfahrer eingestellt. Der 38-Jährige, der wegen fahrlässiger Tötung angeklagt war, muss ein Monatsgehalt - 2000 Euro - an ein Kinderhospiz zahlen. Gericht, Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenkläger einigten sich am Mittwoch in einem Rechtsgespräch auf die Einstellung des Verfahrens nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung.

Von dpa