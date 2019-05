Vonovia-Chef: Wir haben zu spät auf Wohnungskrise reagiert

Bochum (dpa) - Der Chef des Immobilienkonzerns Vonovia hat in einem Interview zugegeben, auf die Wohnungsprobleme in deutschen Städten zu spät reagiert zu haben. «Es ist schlimm, aber wir alle haben die Entwicklung verpennt», sagte Vorstandschef Rolf Buch dem Wirtschaftsmagazin «Capital» (Erscheinungstag Donnerstag). Vor 15 Jahren habe er noch angenommen, dass die Städte kleiner werden und es weniger Wohnungen brauche, damit es keinen Leerstand gebe. «Diesen langen Wirtschaftsaufschwung, den Zustrom in die Städte und aus anderen EU-Staaten, dann die Flüchtlinge - all das hat niemand für möglich gehalten.»

Von dpa