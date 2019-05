Prostituierte in Wohnung angegriffen: 40-Jähriger in Haft

Köln (dpa/lnw) - Ein 40-Jähriger hat in seiner Wohnung in Köln versucht, eine Prostituierte zu betäuben. Die Frau wehrte sich aber und entkam. Nach dem Angriff nahmen Polizeibeamte den Mann fest, ein Richter erließ am Mittwoch einen Haftbefehl. Wie die Polizei mitteilte, bestellte der Mann die Prostituierte am Montag in seine Wohnung.