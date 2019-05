Moderatorin Sevindim wechselt ins Integrationsministerium

Der WDR teilte mit, dass Sevindim am Samstag zum letzten Mal «Aktuelle Stunde» moderieren werde. Für die TV-Sendung ist sie seit 2006 vor der Kamera. Gabi Ludwig , Chefredakteurin Landesprogramme Fernsehen, sagte laut der Mitteilung: «Die Vollblut-Journalistin mit deutsch-türkischen Wurzeln hat den Fernsehzuschauern auch in Reportagen unter anderem persönliche Einblicke in die Einwanderungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen und ihre Heimat Duisburg-Marxloh nahegebracht.»

Beim Ministerium soll Sevindim auf den bisherigen Abteilungsleiter Integration, Aladin El-Mafaalani folgen. Der Professor habe einen Ruf von der Universität Osnabrück erhalten.