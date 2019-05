Karlspreis an UN-Generalsekretär Guterres

Aachen (dpa) - Mit der Auszeichnung an UN-Generalsekretär António Guterres am Himmelfahrtstag verbindet das Karlspreis-Direktorium die Botschaft für die Zusammenarbeit zwischen den Völkern und Nationalstaaten. Beim Festakt wenige Tage nach Abschluss der Europawahlen stelle sich der Karlspreis gegen «die, die nationale Egoismen meinen predigen zu müssen - gegen Nationalismus, Extremismus und Populismus», sagte der Sprecher des Karlspreis-Direktoriums Jürgen Linden am Donnerstag. Am Vortag der Verleihung werde Guterres mit Studenten der RWTH zusammentreffen und den Aachener Dom besuchen.

Von dpa