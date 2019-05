AfD: Harte Strafen und Ausweisungen von Clankriminellen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die wachsende Clankriminalität muss aus Sicht der AfD-Opposition in Nordrhein-Westfalen mit schärferen Strafen und mehr Ausweisungen krimineller Ausländer beantwortet werden. Die Problematik sei auf «ein Zeitalter des Wegschauens zurückzuführen», sagte AfD-Fraktionschef Markus Wagner am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Dadurch habe sich ein mafiöses System über Jahrzehnte ausbreiten können. Der CDU-Abgeordnete Dietmar Panske kündigte eine harte Gangart der schwarz-gelben Landesregierung gegenüber den Clans an: «Jetzt ist es genug. Jetzt räumen wir auf.»

Von dpa