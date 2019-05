BGH klärt Haftungsfragen nach Detonation einer Fliegerbombe

Karlsruhe/Euskirchen (dpa) - Gut fünf Jahre nach der verheerenden Explosion einer Weltkriegsbombe in Euskirchen beschäftigen Haftungsfragen heute den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Der Blindgänger war Anfang 2014 beim Zerkleinern von Bauschutt auf dem Gelände eines Recyclinghofs detoniert. Ein Baggerfahrer starb, 13 Menschen wurden verletzt. Die Druckwelle richtete noch 400 Meter weiter Schäden an. Zwei Gebäudeversicherer wollen erreichen, dass der Recyclingunternehmer dafür bezahlen muss. Gestritten wird um einen Betrag von mehr als einer Million Euro. (Az. V ZR 96/18 u.a.)

Von dpa