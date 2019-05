Mutmaßliches Autorennen: «Nur Parkplatz gesucht»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei hochmotorisierte Sportwagen sind bei einem mutmaßlichen Autorennen durch die Düsseldorfer Innenstadt von der Polizei gestoppt worden. Die beiden Fahrer seien an einer grünen Ampel mit quietschenden Reifen angefahren und hätten sich dann mit hoher Geschwindigkeit durch den Verkehr geschlängelt, teilten die Beamten am Freitag mit. Zeugen verständigten am Donnerstagabend die Polizei, die den Lamborghini und den Mercedes anhielt und die Fahrer zur Rede stellte.

Von dpa