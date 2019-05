Bienenschwarm hindert Mann am Verlassen seines Hauses

Bergheim (dpa/lnw) - Ein Bienenschwarm hat einen Mann in Bergheim bei Köln am Verlassen seines Hauses gehindert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten unzählige Bienen dort innerhalb von nur 45 Minuten ein Nest von der Größe eines Autoreifens gebaut. Der 43-Jährige hatte daraufhin am Donnerstagnachmittag die Polizei gerufen, weil er dringend weg musste und sich nicht aus dem Haus traute. Die Beamten machten sich vor Ort ein Bild von der Lage und informierten das Ordnungsamt. Ein Imker fing den Schwarm schließlich ein, so dass der Mann seinen kleinen Sohn noch rechtzeitig von der Kita abholen konnte.

Von dpa