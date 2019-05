Schlägerei mit Pistole und Werkzeug: Sechs Verletzte

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei einer Schlägerei in und vor einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld sind sechs Personen verletzt worden. Zwei Männer - 35 und 43 Jahre alt - klingelten laut Polizei in der Nacht zu Freitag an der Wohnungstür eines 24-Jährigen. Ein Familienangehöriger (36) öffnete und wurde mit einem Werkzeug attackiert, wie die Polizei berichtete. Um welches Werkzeug es sich handelte, wollte eine Sprecherin nicht mitteilen. Laut «Neue Westfälische» waren Hammer und Axt im Spiel.

Von dpa