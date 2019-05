Bahnstreik in den Niederlanden: Köln-Amsterdam betroffen

Köln (dpa/lnw) - Von einem angekündigten landesweiten Bahnstreik am Dienstag (28. Mai) in den Niederlanden ist auch die ICE-Strecke von Frankfurt über Köln nach Amsterdam Centraal betroffen. Auf der angegebenen Strecke könne es zu Behinderungen im Zug- und öffentlichen Nahverkehr kommen, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. «Falls der Arbeitsausstand realisiert wird, sind im grenzüberschreitenden Fernverkehr ganztägig Einschränkungen» möglich, heißt es. Genaueres sei aber noch nicht bekannt. Der Auslöser des Streiks, von dem auch der übrige Nahverkehr in den Niederlanden betroffen ist, sind befürchtete Rentenverschlechterungen für Beschäftigte des Nahverkehrs.

Von dpa