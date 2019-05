Lektor arbeitet in der «Monozelle»

Pulheim (dpa/lnw) - Eine Kunstaktion in Pulheim bei Köln bietet derzeit ein seltsames Bild: Ein Mann arbeitet auf offener Straße am Laptop und sitzt dabei in einem gläsernen Gehäuse - mittendrin und doch abgeschottet. Der Mensch in dem mobilen Büro ist der Bochumer Lektor Carsten Weber, der mit dem Berliner Projekt- und Interventionskünstler Christian Hasucha seit 2017 wochenweise in der «Monozelle» durch deutsche Städte zieht.

Von dpa