Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Nideggen (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Nideggen im Kreis Düren ist ein Mann am Sonntag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand aus noch unbekannter Ursache in der Dachgeschosswohnung über einer Gaststätte in der dicht bebauten Altstadt ausgebrochen. Als der 35 Jahre alte Bewohner versuchte, die Flammen zu löschen, zog er sich schwere Brandverletzungen zu. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Das Feuer drohte, auf benachbarte Hotels überzugreifen. Dies habe verhindert werden können, jedoch sei die Bausubstanz an einigen Gebäuden beschädigt worden. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

