Laut WDR lagen die Grünen bei der Auszählung am Abend in einigen nordrhein-westfälischen Großstädten vorn, etwa in Aachen, Bielefeld, Bochum, Dortmund, Köln, Münster, und Wuppertal. In Gelsenkirchen konnte sich die SPD demnach trotz Verlusten als stärkste Kraft behaupten.