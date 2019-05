Verdächtiges Päckchen am Flughafen: Entwarnung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein verdächtiges Päckchen mit einem Warnhinweis für biologische Stoffe in einem Gebäude am Düsseldorfer Flughafen hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Statt auf gefährliche Stoffe stießen die Einsatzkräfte schließlich auf «neurologisch stimulierende Implantate gegen Kopfschmerzen», wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.