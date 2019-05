Weißes Pulver am Flughafen: Feuerwehr kommt mit 50 Mann

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen eines unbekannten weißen Pulvers in einem Gebäude am Düsseldorfer Flughafen ist die Feuerwehr am Montag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Es handele sich möglicherweise um einen Biostoff, sagte ein Sprecher in Düsseldorf. Dies werde gerade geprüft. Die Feuerwehr sei mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Pulverfund sei der Feuerwehr gemeldet worden. Der betroffene Bereich sei geräumt worden, erklärte der Sprecher.

Von dpa