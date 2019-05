Kampf gegen Missbrauch: Katholische Kirche gründet Institut

Trier (dpa) - Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch gründet die katholische Kirche ein Institut. Das Institut für Prävention und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt (IPA) nehme am 15. September auf der rheinland-pfälzischen Burg Lantershofen bei Bonn die Arbeit auf, teilte der Trierer Bischof Stephan Ackermann am Montag mit. Das Institut solle mit externen Wissenschaftlern und Organisationen Standards für den Umgang mit dem Thema Missbrauch erarbeiten und ein «einheitliches Vorgehen» in allen deutschen Bistümern fördern. Ackermann ist Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich.

Von dpa