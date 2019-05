Zweite Lkw-Waage an A40-Rheinbrücke geht in Betrieb

Duisburg (dpa/lnw) - An der maroden A40-Rheinbrücke Neuenkamp in Duisburg geht an diesem Mittwoch eine zweite Lkw-Waage in Betrieb, diesmal in Fahrtrichtung Venlo. Sie soll überladene Lastwagen rausfischen, die die Brücke beschädigen könnten. Eine Wiegeanlage in Richtung Essen arbeitet bereits seit November 2018. «Jede Woche werden hier bis zu 300 Lkw an der Querung der Brücke gehindert», teilte Straßen.NRW am Montag mit.

Von dpa