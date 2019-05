Massenschlägerei nach lauter Feier: Fünf Männer verletzt

Herten (dpa/lnw) - Ein Nachbarschaftsstreit wegen einer zu lauten Feier hat am Sonntag in Herten zu einer Schlägerei mit mehr als 30 Beteiligten geführt. Fünf Männer wurden leicht verletzt. In einem Mehrfamilienhaus hatten sich in der Nacht zum Sonntag im gleichen Haus lebende Nachbarn bei der Polizei zwei Mal über Lärm aus einer anderen Wohnung beschwert. Beim zweiten Besuch verhängten die Beamten auch Platzverweise gegen Gäste.

Von dpa