Emmerich (dpa/lnw) - An einem Stauende auf der A3 bei Emmerich ist ein Mann ungebremst in einen Reisebus gekracht und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 31-jährige Niederländer am frühen Nachmittag mit einem Kleintransporter in Richtung niederländische Grenze unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache sei er auf das Stauende aufgefahren. Ein Großteil der 29 Fahrgäste des holländischen Reisebusses habe sich dabei leicht verletzt.

Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aufwendig aus dem Wrack befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in eine Spezialklinik. Die A3 in Richtung Arnheim war an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt, später konnte der Verkehr auf einer Fahrbahn wieder fließen.