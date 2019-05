Maues Ausflugswetter an Himmelfahrt, danach wird es heiß

Offenbach (dpa/lnw) - Am Feiertag Christi Himmelfahrt müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf maues Ausflugswetter einstellen. Es sei zunächst bewölkt, im Verlauf des Tages werde es voraussichtlich Schauer geben, sagte Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag. Lediglich im Osten des Landes könnte es trocken bleiben. Die Temperaturen lägen um die 20 Grad. Am Abend vor dem Feiertag bleibt es freundlich und trocken.

Von dpa