Gewitter in Dortmund setzt Straßen unter Wasser.

Dortmund/Bochum (dpa/lnw) - In Dortmund hat in heftiges Gewitter mit starkem Regen und Hagelschlag Straßen unter Wasser gesetzt. Einige Staßen seien überspült worden, das Wasser habe nicht schnell genug ablaufen könne, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Man sei zu zehn wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. Ein Baum, in den der Blitz eingeschlagen war, brannte lichterloh. Bei einem Discounter hielt das Dach den Wassermassen nicht stand, die in den Laden eindrangen. Verletzt wurde niemand.

