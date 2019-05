Köln (dpa) - Missbildungen an Armen und Beinen sind als Schädigungen des Medikaments Contergan bekannt - nun klagen Betroffene auch auf die Anerkennung von Gefäßschäden. Vor dem Verwaltungsgericht Köln wurden am Dienstag fünf Verfahren dazu behandelt. Die Betroffenen sprachen unter anderem von fehlenden und verdrehten Arterien, was zu Beschwerden führe.

Von dpa