«to go»-Wachstumsmarkt: Rewe will Lekkerland übernehmen

Köln (dpa) - Die Rewe-Gruppe will ihr Geschäft mit dem Snack unterwegs kräftig ausbauen. Dazu will der Kölner Handelsriese den Fachgroßhändler Lekkerland komplett übernehmen, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten. Die Unterwegsversorgung und der Außerhaus-Verzehr gehörten zu den Bereichen mit den größten Wachstumschancen im Lebensmittelhandel, begründete Rewe den Kauf. «Nicht nur junge Menschen kaufen und verzehren Mahlzeiten und Snacks immer öfter unterwegs», sagte Rewe-Konzernchef Lionel Souque.