Polizei beendet Suche nach Maskiertem mit Messer erfolglos

Winterberg (dpa/lnw) - Ohne Fahndungserfolg hat die Polizei ihre großangelegte Suchaktion nach einem Maskierten mit einem Messer rund um eine Grundschule in Winterberg beendet. Der Unbekannte hatte nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen auf dem Schulparkplatz eine Mitarbeiterin der Grundschule in dem Ortsteil Niedersfeld angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Er soll ihr einen Arm um die Schulter gelegt, ein Messer in der Hand gehalten und zu ihr gesagt haben: «Mal sehen, was heute passiert».

Von dpa