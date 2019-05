Reizgas in Essener Schule: Zwölf Schüler im Krankenhaus

Essen (dpa/lnw) - Nach einer Reizgasattacke an einer Hauptschule in Essen sind am Mittwochmorgen zwölf Schüler zur Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, klagten die Betroffenen über brennende und juckende Augen. Insgesamt hätten 23 Schüler Beschwerden gemeldet. Zuvor sei Zeugen ein «beißender» Geruch in der Schule aufgefallen, sagte eine Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei dem Gas vermutlich um Pfefferspray. Wer es versprüht hatte, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» online berichtet.

Von dpa