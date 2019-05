«Beschränkter Dieb»: kuriose Twitter-Fahndung der Polizei

Hemer (dpa/lnw) - Unter der launigen Überschrift «Beschränkter Dieb» sucht die Polizei seit Freitag über Twitter nach Zeugen eines Schranken-Diebstahls in Hemer. Laut der Polizei im Märkischen Kreis brachen Unbekannte bereits in der Nacht zu Donnerstag zwei Schranken am Parkplatz einer Klinik ab. «Wundert euch nicht, wenn irgendwo plötzlich Schranken sind, die vorher nicht da waren. Sie könnten vom Parkplatz der Paracelsus-Klinik Hemer stammen», schreibt die Polizei bei Twitter und ruft zu Hinweisen auf.

Von dpa