Veränderter Demo-Zug für rechtes Bündnis

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines abgetrennten Schweinekopfes an einer Moschee in Mönchengladbach-Rheydt hat die Polizei den Demonstrationsweg eines rechten Bündnisses geändert. «Mönchengladbach steht auf» dürfe bei seiner Demonstration am Sonntag die Moschee nicht unmittelbar passieren, teilte die Polizei am Freitag mit. Untersagt wurde demnach auch das Grillen eines Spanferkels auf dem Marktplatz in Rheydt, was die Polizei als gezielte Provokation wertete. Bei Moslems gilt das Schwein als unrein.

Von dpa