Die 84-Jährige hatte laut Zeugen gegen 22.30 Uhr eine Straße überquert, als sie vor einer Bankfiliale von einem Wagen erfasst wurde, der rückwärts anfuhr. Der Fahrer des dunklen Wagens fuhr davon, ohne sich um die Frau zu kümmern. Noch in der gleichen Nacht fanden die Ermittler einen Opel, der zunächst der betreffende Wagen zu sein schien. Ein Irrtum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Halter sei unschuldig. Vielmehr hätten weitere Ermittlungen zu dem 28-Jährigen geführt, der in der Nacht mit einer grauen VW-Limousine unterwegs war, die einem Mitglied der Familie gehört.

Laut Polizei hat der Mann gestanden. Da keine Haftgründe wie Fluchtgefahr vorlagen, wurde der Mann wieder frei gelassen. Sein Führerschein wurde eingezogen.