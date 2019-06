Essen (dpa/lnw) - Die erste große Hitze des Jahres hat am Sonntag den Menschen in ganz NRW Temperaturen um die 30 Grad gebracht. Das bedeutete Sonne satt und bestes Badewetter. Auch die Nacht zum Montag sollte warm bleiben. «In Ballungsräumen kann es sein, dass die Werte nachts nicht unter 20 Grad sinken», erklärte Cornelia Urban vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Sonntag.

Von dpa