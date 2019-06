Syrischer Supermarkt in Schwelm brennt zum zweiten Mal

Schwelm (dpa/lnw) - Innerhalb weniger Tage ist in einem Gebäude mit einem syrischen Lebensmittelmarkt in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) zum zweiten Mal ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden gehen im ersten Fall in der Nacht zum Mittwoch von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Samstag sagte. Zu dem zweiten Brand am Samstagmorgen wurde zunächst noch nichts über die Ursachenermittlung bekannt.

Von dpa