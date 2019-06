Dramatikerpreis: Österreichischer Autor Thomas Köck geehrt

Mülheim/Ruhr (dpa) - Der österreichische Autor Thomas Köck ist zum zweiten Mal in Folge mit dem Dramatiker-Preis bei den 44. Mülheimer Theatertagen ausgezeichnet worden. Nach einer gut zweistündigen öffentlichen Jury-Debatte fiel am späten Samstagabend die Entscheidung für sein Stück «atlas». Die Auszeichnung ist mit 15 000 Euro dotiert. Zu dem Wettbewerb waren in diesem Jahr acht Autoren geladen.

Von dpa