Dann hatte es sich freigestrampelt und war davon gehüpft in den nahen Wald. Wem das Tier gehört und wo es entlaufen ist, wurde noch ermittelt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag.

Dass Kängurus abhanden kommen, gab es in NRW schon öfter. Oft stammen sie aus privater Haltung. Im März dieses Jahres tauchte ein Mini-Känguru in Vreden im Kreis Borken auf. Es war vermutlich in den Niederlanden entwischt - und blieb verschwunden.

Im vorigen Sommer endete der Ausbruch aus einem Gehege für ein Beuteltier glücklich - wenn auch mit einem Sprung in den Swimmingpool des Nachbarn. Dort wurde es herausgefischt und zu seinen Besitzern zurückgebracht.