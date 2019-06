Ohne Spanferkel-Provokation: Rechte Demo in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Der Fund eines abgetrennten Schweinekopfes an einer Moschee hatte im Vorfeld für Ärger gesorgt: Unter strengen Auflagen sind am Sonntag rund 260 Demonstranten eines rechten Bündnisses durch Mönchengladbach-Rheydt gezogen. Etwa 300 Personen beteiligten sich laut Polizei an einer Gegenkundgebung. Angemeldet wurde die Demo laut Polizeisprecher vom Mönchengladbacher Stadtrat Dominik Roeseler, einem Mitbegründer von «Hooligans gegen Salafisten». Die Gruppen zogen getrennt voneinander durch die Innenstadt und versammelten sich auf dem Marktplatz. Bis zum frühen Abend seien die Kundgebungen friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher.