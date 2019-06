Ehepaar bei Unfall auf Kreuzung schwer verletzt

Gütersloh (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Gütersloh sind eine 57 Jahre alte Autofahrerin und ihr 63-jähriger Ehemann schwer verletzt worden. Das Auto der beiden sei am Sonntagabend mit dem Auto eines 27-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige war demnach auf der Vorfahrtsstraße unterwegs gewesen. Rettungskräfte brachten das Ehepaar in ein Krankenhaus.

Von dpa