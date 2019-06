Radfahrerin von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Bonn (dpa/lnw) - In Bonn ist am Montag eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 63 Jahre alte Fahrer des Lastwagens habe abbiegen wollen und die 25-jährige Radfahrerin wohl übersehen, teilte die Polizei mit. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und dann mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen. Zur Betreuung der Unfallzeugen wurde ein Seelsorger alarmiert.

Von dpa