19 Jahre alter Motorradfahrer von Auto überrollt

Bad Honnef (dpa/lnw) - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) von einem Auto überrollt worden und gestorben. Er habe am Montag in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in den Gegenverkehr gerutscht, teilte die Polizei mit. Dort wurde er von dem Auto, das ein 52-Jähriger fuhr, überrollt. Nach ersten Ermittlungen war der Motorradfahrer zu schnell unterwegs.

Von dpa