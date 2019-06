E-Tretroller-Verleih startet: 50 Scooter in Herne

Herne (dpa/lnw) - In der Ruhrgebietsstadt Herne können Bürger von diesem Mittwoch an Elektro-Tretroller ausleihen - und damit zehn Tage vor der bundesweiten Zulassung der Nahmobilitäts-Hoffnungsträger. Verliehen werden die bis zu 20 Stundenkilometer schnellen Fahrzeuge vom Berliner Start-up-Unternehmen Circ, das bis vor kurzem noch unter dem Namen Flash auftrat. Insgesamt 50 E-Scooter stehen zum Start in Herne zur Verfügung.

Die Nutzer müssen 18 Jahre alt sein und eine Kreditkarte besitzen. Ausgeliehen und abgerechnet wird über eine App. Die Entsperrung kostet einen Euro, jede Minute anschließend 15 Cent. Die E-Tretroller sollen an zunächst zehn Stellen im Stadtgebiet ausgeliehen werden können, wie eine Stadtsprecherin sagte. Die Roller können nach der Benutzung einfach stehen gelassen werden, dürfen aber niemanden behindern. Für alle Scooter hat die Stadt Einzelbetriebserlaubnisse ausgestellt. Damit können sie noch vor Inkrafttreten der sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung fahren. Dies ist für den 15. Juni geplant.

Die Verordnung sieht unter anderem vor, dass die E-Tretroller nicht schneller als 20 Stundenkilometer fahren dürfen. Sie dürfen nicht auf Gehwegen und in Fußgängerzonen fahren, sondern ausschließlich auf Radwegen oder Radfahrstreifen. Gibt es diese nicht, müssen die Fahrzeuge auf die Straße. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Die E-Scooter müssen außerdem versichert werden.

Herne ist nach Angaben von Circ die erste Stadt in Deutschland, in der die Roller erlaubt sind und ausgeliehen werden können. Je nach Erfolg will die Firma auch noch weitere Roller in Herne stationieren. Das Unternehmen ist bisher in 21 Städten in sieben europäischen Ländern aktiv, darunter Paris, Oslo und Brüssel. Unter den Anteilseignern ist die Versicherung Signal Iduna, die auch die Fahrten mit den Tretrollern versichert. Circ soll nach Angaben von Firmengründer Lukasz Gadowski europäischer Marktführer im Bereich Mikromobilität werden. Laut Deutschland-Chef Max Hüsch produziert Circ die Fahrzeuge in China.

Die Firma plant offenbar ein schnelles Wachstum. Auf ihrer Homepage sucht sie Mitarbeiter für zahlreiche Städte im In- und Ausland. Allein für Nordrhein-Westfalen werden «City Manager» für elf Städte gesucht, darunter Köln, Düsseldorf, Essen und Münster.

Auch andere Verleiher stehen bereits in den Startlöchern. So erklärte die Stadt Berlin bereits vor einigen Wochen, dass acht Anbieter die Absicht erklärt hätten, ihre Flotten anzubieten. Die Stadt Duisburg ist nach eigenen Angaben derzeit mit drei Anbietern im Gespräch, die Interesse an einem Verleihstandort haben. «Ob und wann ein Verleiher in Duisburg seine Roller bereitstellt, steht allerdings noch nicht fest», sagte eine Sprecherin. Bei der Stadt Essen haben nach Angaben einer Sprecherin bislang zwei Unternehmen Interesse bekundet. Mitte Juni solle es erste «Findungsgespräche» mit den Firmen geben.

Herne ist indes nicht die erste Stadt in Deutschland, in der ein Verleiher tätig ist. So gab es im Frühjahr einen mehrwöchigen Test in Bamberg, für den die Verleihfirma Bird 15 Scooter zur Verfügung stellte. Am 15. Juni soll dort eine Pilotphase starten - mit dann 100 Fahrzeugen.