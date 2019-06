Karen Duve bekommt Düsseldorfer Literaturpreis

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Schriftstellerin Karen Duve erhält den mit 20 000 Euro dotierten «Düsseldorfer Literaturpreis 2019». Die 57-Jährige wird für ihren Roman «Fräulein Nettes kurzer Sommer» über die junge Dichterin Annette von Droste-Hülshoff ausgezeichnet. Duve entwerfe «mit treffsicherem Witz und Sprachmacht das Portrait einer eigensinnigen jungen Frau, eingeschnürt in die Konventionen ihrer Zeit und Herkunft», so die Jury. Duve, die auch den Bestseller «Taxi» geschrieben hat, lebt in Brandenburg. Der Literaturpreis wird jährlich von der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem Marcel Beyer und Esther Kinsky.

Von dpa