Wieder Unwetter in Teilen Nordrhein-Westfalens erwartet

Offenbach (dpa/lnw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Dienstagabend und die Nacht zu Mittwoch vor Unwettern in der Nordwesthälfte Nordrhein-Westfalens. Ob diese Unwetter tatsächlich aufziehen werden, ließe sich zwar noch nicht mit Sicherheit sagen, sagte ein Sprecher des DWD. Wenn es aber so kommen werde, seien die Auswirkungen voraussichtlich groß. Lokal sei dann mit Hagel, Starkregen und Orkanböen zu rechnen. Selbst einzelne Tornados seien nicht ausgeschlossen, sagte der Meteorologe. Potenziell betroffen sei die Region von der Eifel über das Ruhrgebiet bis nach Bremen. Auch in der Nacht auf Mittwoch sei örtlich mit starkem Wind und Sturmböen zu rechnen.