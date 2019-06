Lüdenscheid (dpa/lnw) - Von außen sah ein Kleintransporter laut Polizei noch «solide» aus, als er in Lüdenscheid kontrolliert wurde. Beim genaueren Hinsehen fanden die Beamten am Wagen aus Bulgarien jedoch 44 und am Anhänger 22 Mängel. «Auen hui, innen pfui!», bilanzierte die Polizei im Märkischen Kreis in einer Mitteilung vom Dienstag.

Von dpa