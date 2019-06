PSG sucht nach Talenten: Fußball-Akademie in NRW

Paris/Düsseldorf (dpa) - Der französische Spitzenclub Paris Saint-Germain sucht in Zukunft auch in Deutschland nach Fußball-Talenten. PSG will eine Fußball-Akademie für Jugendliche in Nordrhein-Westfalen eröffnen - Standorte sind Düsseldorf und Oberhausen, wie der Club mitteilte. PSG arbeitet dabei mit der Football Academy Düsseldorf GmbH zusammen. Bereits im Sommer soll es sogenannte Entdeckungstage geben, dann können junge Spieler aus Deutschland an Trainings-Camps teilnehmen. Ab September soll die Akademie dauerhaft und ganzjährig an den beiden Standorten mit den Jugendlichen zusammenarbeiten.

Von dpa